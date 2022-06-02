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٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١٠:٣٣ ص

خلال زيارته محافظة أذربيجان؛

رئيسي: عازمون على استكمال وتشغيل المشاريع في المحافظة

رئيسي: عازمون على استكمال وتشغيل المشاريع في المحافظة

 اكد الرئيس الإيراني آية الله السيد "إبراهيم رئيسي" على ان الهدف من زيارته لمحافظة "أذربيجان الشرقية" ياتي في سياق نهضة اكمال المشاريع الناقصة هناك، بما في ذلك طريق "ميانة – تبريز" السككي والمناجم ومشروع صناعة الجلود.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ذلك جاء ذلك خلال تصريح رئيس الجمهورية الذي بدأ اليوم الخميس زيارة تفقدية لمحافظة اذربايجان الشرقية.

واشاد الرئيس الإيراني بالمواقف المشرفة للمواطنين من سكان المحافظة قائلاً: "شعبنا في أذربيجان الشرقية سطروا ملاحم كبرى لمواجهة الاستعمار وهيمنة الاجانب".

ولفت الرئيس الإيراني الى تعدد الطاقات والموارد في محافظة "أذربيجان الشرقية" ووفرتها قائلاً "اننا سنواصل العمل على تعزيز الانتاج والصادرات والتجارة في هذه المحافظة وسنقوم بالكثير من الاجراءات في هذا الاطار".

وأشار السيد رئيسي إلى أن سكان اذربايجان الشرقية يتوقعون تطوير القطاعات المختلفة، وبناء على ذلك "نحن عازمون على استكمال وتشغيل المشاريع الناقصة هنا".

/انتهى/

رمز الخبر 1924227
https://ar.mehrnews.com/news/1924227/

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