رئيسي: عازمون على استكمال وتشغيل المشاريع في المحافظة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ذلك جاء ذلك خلال تصريح رئيس الجمهورية الذي بدأ اليوم الخميس زيارة تفقدية لمحافظة اذربايجان الشرقية.

واشاد الرئيس الإيراني بالمواقف المشرفة للمواطنين من سكان المحافظة قائلاً: "شعبنا في أذربيجان الشرقية سطروا ملاحم كبرى لمواجهة الاستعمار وهيمنة الاجانب".

ولفت الرئيس الإيراني الى تعدد الطاقات والموارد في محافظة "أذربيجان الشرقية" ووفرتها قائلاً "اننا سنواصل العمل على تعزيز الانتاج والصادرات والتجارة في هذه المحافظة وسنقوم بالكثير من الاجراءات في هذا الاطار".

وأشار السيد رئيسي إلى أن سكان اذربايجان الشرقية يتوقعون تطوير القطاعات المختلفة، وبناء على ذلك "نحن عازمون على استكمال وتشغيل المشاريع الناقصة هنا".

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