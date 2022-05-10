الرئيس الإيراني يهنئ قرغيزيا وأوزبكستان بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلماسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني حجة الاسلام السيد، ابراهيم رئيسي، ارسل، اليوم الثلاثاء، رسائل منفصلة إلى كل من قرغيزيا واوزبكستان يهنئهم من خلالها بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلماسية بينهم.

وأشار الرئيس الايراني في رسالته إلى رئيس اوزبكستان، شوکت میرضیایف، أن شعبي إيران واوزبكستان تربطهم علاقة تاريخية وثقافية ودينية.

وأشار رئيسي أنه منذ إقامة العلاقات بين البلدين، أدت جهود الجانبين إلى تبادل الآراء السياسية على أعلى المستويات، وتوسيع العلاقات التجارية والإقتصادية، وتعزيز الروابط الإنسانية والثقافية بين البلدين الصديقين والشقيقين، مؤكداً أن هناك الكثير من الإمكانات لدا البلدين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وأن الأمر يتطلب جهوداً كبيرة من جميع المسؤولين في البلدين.

وفي رسالته إلى الرئيس القرغيزي صدر جباروف، أكد حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، أن إعلان استقلال جمهورية قرغيزستان أدى إلى نقل العلاقات الطويلة الأمد بين شعبي البلدين، والتي تتمتع بجذوره تاريخية وثقافية قديم، إلى مرحلة جديدة زادت قرب الشعبين لبعضهما البعض أكثر من أي وقت مضى.

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