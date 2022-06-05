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٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٦:١٥ م

في طهران؛

عبداللهيان يجتمع مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين واللبنانيين

عبداللهيان يجتمع مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين واللبنانيين

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بمسؤولون وسياسيون وقادة من فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية المشاركة في الذكرى 33 لرحيل الإمام الخميني (رض).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قادة دينيون وسياسيون ومسؤولون من فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية المشاركة في الذكرى الثالثة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني(رض)، التقوا اليوم الأحد بوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقر وزارة الخارجية بطهران.

وأحيت ايران مراسم الذكرى الـ 33 لرحيل الإمام الخميني (رض) بعد توقف دام عامين بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث حضر مسؤولين حكوميين وعسكريين وسفراء أجانب وذلك بمراعاة التعليمات الصحية في مرقد الإمام الخميني (رض)، والقى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي خطابا في هذه المراسم.

/انتهى/

رمز الخبر 1924307
https://ar.mehrnews.com/news/1924307/

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