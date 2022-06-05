عبداللهيان يجتمع مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين واللبنانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قادة دينيون وسياسيون ومسؤولون من فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية المشاركة في الذكرى الثالثة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني(رض)، التقوا اليوم الأحد بوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقر وزارة الخارجية بطهران.

وأحيت ايران مراسم الذكرى الـ 33 لرحيل الإمام الخميني (رض) بعد توقف دام عامين بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث حضر مسؤولين حكوميين وعسكريين وسفراء أجانب وذلك بمراعاة التعليمات الصحية في مرقد الإمام الخميني (رض)، والقى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي خطابا في هذه المراسم.

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