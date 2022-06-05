وفد إيراني تجاري تسويقي يزور قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أنه من المقرر أن يتوجه وفد تجاري تسويقي من الشركات القوية المنتجة والمصدرة إلى الدوحة، برئاسة مساعد وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رئيس منظمة تنمية التجارة، علي رضا بيمان باك، وذلك من 5 إلى 10 حزيران/يونيو 2022، تزامنا مع الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر.

وبالإضافة للمشاركة في الاجتماع التجاري مع نظرائهم القطريين في الدوحة، والمشاركة في الورشة التعليمية لبحث ميزات السوق القطرية وظروفها وكيفية التواجد في هذه السوق وتفقد المراكز التجارية والصناعية في البلاد، سيجري الوفد مفاوضات مع نظرائه في الدوحة في إطار اجتماعات خاصة.

ويضم الوفد التجاري مدراء ومندوبي قرابة 40 شركة إيرانية في مختلف المجالات الإنتاجية بما فيها المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية والمواد الإنشائية والمنتجات المعرفية والمواد الكيميائية ومجالات الخدمات التقنية والهندسية والاستثمارات المشتركة في مجالات البتروكيمياويات والزراعة والثروة السمكية.

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