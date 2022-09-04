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٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٨:٢٨ م

لإحياء الأربعين الحسيني؛

إيران تخصص 17 ألف حافلة لنقل الزوار إلى المعابر الحدودية

إيران تخصص 17 ألف حافلة لنقل الزوار إلى المعابر الحدودية

اعلن مساعد وزير النقل لشؤون الطرق والتنمية العمرانية الايراني، إنه تم تخصيص 17 ألف حافلة لنقل زوار الأربعين الحسيني الى المعابر الحدودية داخل ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير النقل، شهريار افندي زادة، قال في تصريح للمراسلين اثناء تفقده لمعبر شلمجه الحدودي: "من المتوقع عبور خمسة ملايين زائر عبر المعابر الحدودية، وان نحو أربعة ملايين و 750 ألفاً من هؤلاء سيذهبون إلى العتبات المقدسة برا بوسائل النقل العام".

واضاف: "بحسب التوقعات، سيسافر 250 ألف زائر الى العراق عبر الرحلات الجوية والسكك الحديدية، كما سيتم نقل حوالي مليون و 500 ألف شخص إلى المعابر الحدودية باستخدام أسطول الحافلات".

واوضح مساعد وزير النقل أنه تم تخصيص 17 ألف حافلة نقل لزوار الأربعين، مضيفاً: "من أهم المعابر الحدودية في زيارة الأربعين الحسيني، مهران وشلمجة وجذابة، وقد بدأ نقل المسافرين في محطات النقل ابتداء من يوم 2 سبتمبر/أيلول بالسعر المعتمد".

/انتهى/

رمز الخبر 1926379
https://ar.mehrnews.com/news/1926379/

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