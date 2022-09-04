إيران تخصص 17 ألف حافلة لنقل الزوار إلى المعابر الحدودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير النقل، شهريار افندي زادة، قال في تصريح للمراسلين اثناء تفقده لمعبر شلمجه الحدودي: "من المتوقع عبور خمسة ملايين زائر عبر المعابر الحدودية، وان نحو أربعة ملايين و 750 ألفاً من هؤلاء سيذهبون إلى العتبات المقدسة برا بوسائل النقل العام".

واضاف: "بحسب التوقعات، سيسافر 250 ألف زائر الى العراق عبر الرحلات الجوية والسكك الحديدية، كما سيتم نقل حوالي مليون و 500 ألف شخص إلى المعابر الحدودية باستخدام أسطول الحافلات".

واوضح مساعد وزير النقل أنه تم تخصيص 17 ألف حافلة نقل لزوار الأربعين، مضيفاً: "من أهم المعابر الحدودية في زيارة الأربعين الحسيني، مهران وشلمجة وجذابة، وقد بدأ نقل المسافرين في محطات النقل ابتداء من يوم 2 سبتمبر/أيلول بالسعر المعتمد".

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