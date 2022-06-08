استخبارات الحشد الشعبي تطيح بـ”داعشي بارز” في كركوك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان للحشد الشعبي أن “ذلك جاء بجهود حثيثة والعمل الدؤوب على المستوى الأمني والاستخباري اذ تمكنت قوة من المديرية العامة للأمن و الانضباط التابعة الى هيئة الحشد الشعبي و بالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة في محافظة كركوك و بعد استحصال الموافقات القانونية من إلقاء القبض على عنصر ارهابي مهم منتمي لتنظيم داعش ضمن ما يسمى ولاية نينوى قاطع برطلة”.

وأضاف البيان، أن “المتهم يعد من عائلة ارهابية منتمية لتنظيم داعش و له ثلاثة اخوة قياديين بتنظيم داعش الارهابي الاول – مسؤول قاطع برطلة و الثاني – مسؤول ورشة التفخيخ في ولاية نينوى و الثالث – مسؤول جيش دابق بازاويا”.

ودعت معاونية الاستخبارات والمعلومات الى “المساهمة بالقضاء على ماتبقى من عصابات داعش الإرهابية و عصابات الجريمة المنظمة عبر التبليغ على رقم الخط الساخن ٤٨١ وستبقى الهوية طي الكتمان”.

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