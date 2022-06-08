لجان المقاومة تؤكد على استمرار حمل الإرث المقاوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، "محمد البريم" "ابو مجاهد"، قال في الذكرى السنوية" ال16" لإرتقاء القائد المؤسس للجان المقاومة في فلسطين الشهيد الشيخ جمال أبو سمهدانة "بوعطايا ان الأمين العام المؤسس مثل إضافة نوعية وقوية في طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني وأدخل معادلات فاعلة وجديدة أربكت حسابات قادته المجرمين ودفعته ثمنا باهظا مقابل جرائمه بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.

واعتبر ابو مجاهد ان تعاظم الفعل المقاوم للجان المقاومة وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين بعد إرتقاء القائد" الشهيد ابو عطايا" دليلاً دامغا على فشل سياسة الإغتيالات في وقف مسيرة مقاومة شعبنا وعجز العدو بكل أدواته عن منع لجان المقاومة من التقدم والتطور العسكري.

ووضح ان عرس القائد الفذ الشهيد جمال ابو سمهدانة كان بمثابة لوحة وحدة وطنية حين خرج شعبنا بكل مكوناته وشرائحه يهتفون للقائد الأمين ابوعطايا وقلوبهم تنبض عزيمة وإصرار على مواصلة نهجه المقاوم.

ودعا ابو مجاهد في ذكرى إرتقاء الامين العام شبابنا المقاوم الثائر في مكان على أرضنا المباركة لحمل راية المقاومة والدفاع عن القضية الفلسطينية ومقدساتنا المغتصبة كما هو الحال في القدس والأقصى وبيتا وجنين ونابلس و غزة العزة.

وشدد ابو مجاهد تأكيده على استمرار حمل الإرث المقاوم الكبير الذي تركه القائد المؤسس" جمال أبو سمهدانة" نارا وبارودا يحرق الصهاينة الغاصبين ورايات فخر وعزة وخلود بحروف من نور على صفحات تاريخنا المجيد.

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