فريق الجيش الإيراني یحصل على الميدالية الذهبية للانقاذ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس هيئة التدريب البدني بالجيش العميد حسين اميدي: "فاز فريق المنتخب الايراني بالميدالية الذهبية الأولى للانقاذ في بطولة العالم للرياضات العسكرية .

واعلن رئيس هيئة التدريب البدني بالجيش أن بهشاد علي زاده فازبميدالية ذهبية في بطولة العالم للرياضيات العسكرية والتي تقام في أمستردام بهولندا، شهدنا اليوم تألق الرياضيين المجتهدين والمتحمسين لفريق الحملة الاستكشافية لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، وتمكنا من رفع العلم المقدس والملون لإيران في الساحة الدولية .

وتابع: في مسابقة البلياردو المغلقة بحضور أربعة وعشرين رياضيًا، وقف بهشاد علي زاده بقيادة النقيب سيد جمال الساداتي، المدير الفني لفريق الإنقاذ بالجيش والقوات المسلحة، في المركز الأول في سباق حواجز 4 أمتار.

وقال العميد اميدي: "في هذا القسم، كانت هناك منافسة قوية بين رياضيين بلادنا وأربعة وعشرين رياضيًا مشهورًا عالميًا، والذين بحمد الله احتلوا المركز الأول، وحل الرياضيون البولنديون والإسبانيون في المركز الثاني والثالث على التوالي، والرابع بفارق ضئيل جدا وصل رياضي آخر من بلادنا.

وصرح رئيس منظمة التدريب البدني بالجيش: تم التخطيط لمسابقات الإنقاذ العسكريين العالمية بمشاركة 12 دولة ذات شهرة عالمية، بما في ذلك البرازيل وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا وكندا و ... على أعلى مستوى .

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