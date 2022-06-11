فصائل فلسطينية تدين عدوان الاحتلال على مطار دمشق الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قاسم، في تصريحات صحافية: إنّ الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا "تأكيد لمنطق الإرهاب والبلطجة الصهيوني ضد المنطقة، وإصرار منها على انتهاك كل القوانين الدولية"، مشيراً إلى أنّ "الكيان الصهيوني هو خطر حقيقي على المنطقة ومقدراتها، ولا بدّ من مواجهة كل الأمة وقواها له حتى نضع حداً لإجرامه".

ورأى الناطق باسم "حماس" أنّ محاولة بعض الأطراف في المنطقة التطبيع، "يشجع الاحتلال على توسيع عدوانه على الأرض والمقدسات".

كما ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ادانت بدورها العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي، فجر يوم أمس، وتسبّب بخروج مهابط المطار عن الخدمة.

وأعربت الجبهة الشعبية عن "تضامنها ووقوفها الكامل إلى جانب الشعب السوري وجيشه في الجهود المستمرة لتطهير سوريا من بقايا الإرهاب، واستمرار الدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، مؤكدةً أن "استمرار هجمات الكيان الصهيوني على البنية التحتية للدولة السورية يعارض كل القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية التي ينادي بها المجتمع الدولي".

وشدّدت الجبهة على أنّ "العدوان الصهيوني لم ينجح، ولن ينجح في سعيه لتحقيق معادلات جديدة تستهدف تحييد دور الحكومة السورية في دعم المقاومة ومواجهة مؤامرات التصفية، التي تستهدف المنطقة والقضايا العربية".

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