المركز الطبي لبعثة الحج الايرانية يعلن عن وفاة 25 شخصا من الحجاج الايرانيين الى الان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن المركز الطبي لبعثة الحج الايرانية، فقد توفي 23 حاجا إيرانيا في مكة ومنى، كما توفي 2 من الحجاج الإيرانيين في المدينة المنورة منذ بداية الحج.

وجاء في الإعلان عن هذا المركز الطبي: أنه تم حتى الآن نقل 90 حاجاً إيرانياً من مطار جدة إلى البلاد.

كما بلغ عدد الحجاج الذين يعالجون في المستشفيات السعودية بمكة والمدينة 16 و4 على التوالي، و29 في مستشفى الهلال الأحمر بمكة المكرمة.

وشارك هذا العام حوالي 87600 حاج من إيران في فريضة الحج. وأعلنت السعودية أن إجمالي عدد الحجاج الحاضرين في مناسك الحج يبلغ نحو مليون و800 ألف شخص. وبحسب آخر الإحصائيات، بلغ عدد الحجاج الذين توفوا خلال موسم حج هذا العام أكثر من 1300 حاج. ويقال أن ضربة الشمس هي السبب الأكثر شيوعا لوفاة الحجاج.

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