بدء رحلات الحجاج الايرانيين من اليوم/ آخر رحلة لعودة الايرانيين ستكون في 29 يوليو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مؤسسة الحج والزيارة سيد صادق حسيني للصحافيين صباح اليوم إن برنامج رحلة الحجاج ستستمر حتى 4 يوليو، وجزء من الرحلات ستكون إلى المدينة المنورة وجزء اخر إلى مطار جدة .

وأضاف: "اليوم يغادر 1300 من الحجاج مطارات الإمام الخميني في طهران وكرمان وتبريز إلى المدينة المنورة واعتباراً من 15 يونيو سيتم تشغيل بعض الرحلات إلى مطار جدة".

وقال رئيس مؤسسة الحج والزيارة إنه ستغادر 298 قافلة من 17 محطة طيران إلى أرض الوحي. مضيفا أن معدل حضور الحجاج 28 يومًا.

وأضاف حسيني إن آخر رحلة لعودة الحجاج في 29 يونيو تتزامن مع آخر يوم من شهر ذي الحجة، وقد تمت الترتيبات حتى لا يكون هناك حجاج في السعودية قبل شهر محرم الحرام.

وفي الختام أكد رئيس مؤسسة الحج والزيارة "لقد أخذنا في الاعتبار كل جهودنا من أجل حج أمن وموحد وقدم المعنيون كل جهودهم لاداء هذه الفريضة الالهية .

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