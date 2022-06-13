استشهاد أحد منتسبي القوات الجوفضائية بحرس الثورة إثر حادث سير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت العلاقات العامة بالحرس الثورة الإسلامية الايرانية استشهاد الضابط علي كماني من منتسبي القوات الجوفضائية التابعة له في حادث سيارة أثناء أدائه مهمته في مدينة خمين التابعة لمحافظة مركزي .

وتقدم الحرس الثورة الاسلامية في بيان بهذه المناسبة بالعزاء إلى قائد الثورة والشعب الإيراني وأسرة الشهيد وكوادر وقادة ومسؤولي ورفاق الشهيد في الحرس الثورة الإسلامية الايرانية، وخاصة في محافظة "مركزي" مؤكداً أن مراسم الجنازة ودفن الجثمان سيتم وفق تعليمات مقر لكورونا في مدينة خمين.

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