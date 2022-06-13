مباحثات بين الصين وباكستان لتعزيز التعاون العسكري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المسؤول الصيني، خلال هذا اللقاء، إلى أن الصين وباكستان باعتبارهما شريكين استراتيجيين، حافظا على "التنسيق الوثيق ودعم كل منهما الآخر بقوة".

وأعرب عن استعداد الصين لتعزيز الاتصال والتعاون، وتعميق التبادلات العملية، والعمل على زيادة تعزيز العلاقات العسكرية مع باكستان.

ومن جهته، لفت رئيس أركان الجيش الباكستاني إلى أن الصداقة بين البلدين "غير قابلة للكسر وقوية مثل الصخر".

وقال إن باكستان على استعداد لتعزيز الحوار والتنسيق مع الجيش الصيني، وإجراء تعاون متبادل المنفعة، ومحاربة القوى الإرهابية، وتعزيز قدرة الجانبين على مواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

وأضاف أن باكستان ستعمل مع الصين لحماية المصالح المشتركة للبلدين والمساهمة في السلام الإقليمي.

/انتهى/