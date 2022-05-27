بكين ترفض اتهامات واشنطن لها بتهديد النظام العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ونبين، أن هدف الخطاب كان "احتواء نمو الصين ووقفه والحفاظ على الهيمنة والقوة الأميركيتين"، مشيراً إلى أن الخطاب "ينشر معلومات خاطئة ويضخم تهديد الصين ويشكّل تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وسياساتها الخارجية".

كلام الخارجية الصينية جاء رداً على خطاب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس، والذي قال فيه إن "بكين تمتلك القوة الاقتصادية والعسكرية لتغيير النظام العالمي".

كذلك وصف وزير الخارجية الأميركي في خطابه، الصين بأنّها "أكبر تحد يواجهه النظام العالمي على المدى البعيد"، معرباً في الوقت ذاته عن أمل بلاده واستعدادها "توسيع قنوات الاتصال المباشرة مع الصين، حول مختلف القضايا".

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