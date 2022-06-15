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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٧:٠٠ م

عن مسؤول عماني:

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين إيران وعُمان إلى ملياري دولار

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين إيران وعُمان إلى ملياري دولار

أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العمانية المشتركة، أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات الإيرانية 1.2 مليار دولار بحلول نهاية العام الإيراني الجاري، وأن يصل حجم التبادل التجاري لملياري دولار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس غرفة التجارة الإيرانية العمانية المشتركة، محسن ضرابي، قال في اجتماع غرفة التجارة الإيرانية العمانية اليوم الأربعاء إن حجم التبادل التجاري للبلدين بلغ العام الماضي مليارا و336 مليون دولار، وشهدنا نموا بنسبة 57 بالمائة مقارنة بالعام الإيراني المنتهي في 20 مارس 2021.

وأردف أن قيمة صادرات إيران إلى سلطنة عمان بلغت 203 ملايين دولار بنمو 28 في المائة في الشهرين الماضيين، مشيرا إلى أن هذا الرقم في قطاع الواردات زاد بنسبة 187 في المائة وبلغت 128 مليون دولار.

ووفقاً للإحصاءات التجارة الخارجية فقد شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا بنسبة 145 بالمائة وبلغ 331 مليون دولار.

ومن جهته، قال سفير سلطنة عُمان لدى إيران، إبراهيم بن أحمد المعيني، أن إحصاءات التجارة واعدة، معربا عن أمله بتوسع التبادل التجاري، بجهود مسؤولي البلدين.

وتابع: "نحاول في سلطنة عمان إزالة المعوقات أمام التجارة مع إيران وتمهيد الطريق لتوسيعها، ونرحب بالمشاريع المشتركة وتطوير الخدمات التجارية بين البلدين، وعلى الرغم من الحظر المفروض على إيران نعمل على تطوير العلاقات الثنائية ونتوقع مستقبلا جيدا وآفاقا مستقبلية في هذا المجال".

/انتهى/

رمز الخبر 1924555
https://ar.mehrnews.com/news/1924555/

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