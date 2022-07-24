مسؤول اقتصادي: نتوقع ارتفاع قيمة صادرات ايران إلى قطر بنسبة مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار كزدرازي إلى زيارة الوفد التجاري الايراني الى قطر وقال ان الزيارة تمخضت عن إفتتاح المركز التجاري الإيراني وكذلك تعيين المستشار الاقتصادي الإيراني في قطر.

وفیما اشار الى قيمة التجارة بين إيران وقطر البالغة 400 مليون دولار حاليا توقع ارتفاع قيمة صادرات إيران إلى قطر لتبلغ مليار دولار خلال العامين المقبلين.

وتابع، أن الوفد التجاري الايراني المكون من رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية "علي رضا بيمان باك"، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية "غلام حسين شافعي"، وعدد من مسؤولين وناشطين اقتصاديين حضروا غرفة تجارة قطر واجتمعوا مع رجال الاعمال والناشطين الاقتصاديين فيها وتباحثوا معهم حول تسهيل التبادل التجاري والانشطة الاقتصادية بين البلدين.

واضاف ان هذه الزيارة استمرت لخمسة ايام وحققت انجازات كبيرة و رحبت حكومة قطر بإطلاق سفينة ركاب بين الموانئ الجنوبية لإيران وقطر لاستخدامها من قبل ضيوف كأس العالم 2022.

واعتبر استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 في النصف الثاني من العام الجاري، فرصة فريدة لتطوير العلاقات التجارية بین ایران وقطر.

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