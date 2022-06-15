"عصا موسى" تخترق شبكة كهرباء الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجموعة عصا موسى قالت في هذا الفيديو: "هذه مجرد بداية، من الآن فصاعداً، ستوجه إليكم صدمات لا يمكن تداركها، نحن سوف نعاقبكم، وإن الهدف واضح ومحدد ودقيق، هذا ليس سوى جزء صغير من سيطرتنا على شبكة الكهرباء لديكم.. قريبا سوف تغرقون في الظلام".

وسبق لمجموعة "عصا موسى" اختراق كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في شوارع الأراضي المحتلة وكاميرات شركات للأسلحة تابعة للكيان الصهيوني، ومن خلال مهاجمته لخوادم المعلومات الخاصة بشركات صهيونية قام باختراق ونشر الوثائق التي تم الحصول عليها مثل بطاقات الهوية وأوراق مكاتب المحامين وشيكات وتقارير مالية وغيرها.

ومن جملة الاخترقات التي نفذتها "عصا موسى" كاميرات شركة رافائيل التي تنشط في إنتاج الأسلحة العسكرية لجيش الاحتلال.

وكانت المجموعة قد نشرت سابقا في رسالة باللغتين العبرية والإنجليزية بعنوان "نحن نرى بأعينكم": "نحن نراقبكم منذ سنوات، في كل لحظة وفي كل خطوة.. هذا جزء فقط من مراقبتنا لأنشطتكم من خلال وصولنا إلى كاميرات الدوائر المغلقة.. قلنا إننا سوف نستهدفكم مما لا يمكنكم تخيل ذلك".

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