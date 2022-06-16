رئيس اللجنة الاولمبية الايرانية يلتقي رئيس الاتحاد الهنغاري للمصارعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "صالحي اميري"، أشار الى ان المصارعة تحتل المركز الاول بين سائر الرياضات في ايران، مؤكدا على أنه سيحث مسؤولي شؤون المصارعة في البلاد على تعزيز التعاون مع نظرائهم الهنغاريين.

وأشاد المسؤول الإيراني بالامكانات الوفيرة لدى هنغاريا لاستضافة المناسبات الرياضية الدولية، قائلا خلال اللقاء مع رئيس الاتحاد الهنغاري وعدد من المسؤولين المعنيين : "ان هيكلة اكاديمية المصارعة في هنغاريا تشبه نظيرتها الايرانية".

وتابع رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية الإيرانية: انه لمدعاة للسرور ان نزور هنغاريا ونتعرف على ثقافتها البارزة واكاديمية المصارعة بامكانياتها وطاقاتها الكبيرة في هذا البلد.

ونوه "صالحي أميري" الى دور جامعة الرياضة الهنغارية؛ مؤكدا انها تتمتع بمكانة علمية مرموقة وهناك العديد من المسؤولين ومدراء شؤون الرياضة الايرانيين وابطالنا الشبان الذين تعلموا فيها.

و وجه في هذا اللقاء دعوة الى مسؤولي رياضة المصارعة الهنغاريين لزيارة ايران، واجراء مباحثات وعقد مذكرات للتعاون في مجالات تبادل المدربين واقامة مخيمات تدريب مشتركة وتعزيز الطاقات الرياضية لدى البلدين.

نامث سلیزار: تجمعنا جذور مشتركة مع ايران

وعلى الجانب الآخر رحّب رئيس اتحاد المصارعة الهنغاري بالوفد الرياضي الايراني في بودابست، مصرحا: تجمعنا جذور مشتركة مع ايران، حيث ان المصارعة تتمتع بمكانة رفيعة جدا في كلا البلدين ولديها ابطال وهواة كثيرن.

وأشار "سيلزار" خلال اللقاء مع "صالحي اميري" الى استعدادات بلاده لاستضافة بطولة العالم للمصارعة2023، مؤكدا ان بلاده ستعوّل كثيرا على تعاون ايران في هذا السياق.

/انتهى/