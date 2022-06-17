 ثلاثة شهداء في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال في مدينة جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت الصحة أن الشهداء الثلاثة هم كل من:

الشهيد: براء لحلوح - مخيم جنين

الشهيد: يوسف صلاح - جنين

الشهيد: ليث ابو سرور – جنين

وبينت الصحة، أنه أصيب 8 شبان أخرين خلال الاشتباكات التي وقعت في مدينة جنين.

وصرحت مصادر محلية، باندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في الحي الشرقي لمدينة جنين بين مقاومين وجيش الاحتلال الذي اقتحم المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الإحتلال اقتحمت عمارة سكنية قرب مقبرة الحي الشرقي في جنين.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم من حين لآخر باقتحام مدينة جنن ومخيمها، بهدف اغتيال مقاومين واعتقال البعض الآخر، فيما يتصدى مقاومون من كتيبة جنين لجيش الاحتلال الذي يقتحم المدينة ومخيمها.

/انتهى/