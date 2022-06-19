الرئيس الايراني يستقبل نظيره الكازاخستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استقبل الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي صباح اليوم الأحد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف في مجمع سعد آباد التاريخي الثقافي.

وفي هذه المراسم وبعد عزف النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية وكازاخستان قدم رئيسا البلدين الوفود رفيعة المستوى لمصاحبة بعضها البعض.

وستكون اللقاءات مع رئيس بلادنا، وعقد اجتماع مشترك للوفود رفيعة المستوى من البلدين، وتوقيع العديد من وثائق التعاون والمذكرات، من بين خطط زيارة رئيس كازاخستان التي تستغرق يومًا واحدًا إلى طهران.

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