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١٩‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١:١٨ م

في مجمع سعد آباد؛

الرئيس الايراني يستقبل نظيره الكازاخستاني

الرئيس الايراني يستقبل نظيره الكازاخستاني

استقبل الرئيس الايراني خلال مراسم استقبال رسمي نظيره الكازاخستاني في مجمع سعد آباد التاريخي الثقافي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استقبل الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي صباح اليوم الأحد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف في مجمع سعد آباد التاريخي الثقافي.

وفي هذه المراسم وبعد عزف النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية وكازاخستان قدم رئيسا البلدين الوفود رفيعة المستوى لمصاحبة بعضها البعض.

وستكون اللقاءات مع رئيس بلادنا، وعقد اجتماع مشترك للوفود رفيعة المستوى من البلدين، وتوقيع العديد من وثائق التعاون والمذكرات، من بين خطط زيارة رئيس كازاخستان التي تستغرق يومًا واحدًا إلى طهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1924644
https://ar.mehrnews.com/news/1924644/

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