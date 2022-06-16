الرئيس الإيراني يتفقد محافظة اصفهان وسط البلاد برفقة عدد من المسؤولين

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الرئيس الإيراني "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، وصل صباح اليوم الخميس، الى محافظة اصفهان، في اطار زياراته التفقدية على صعيد البلاد.

وكان في استقبال الرئيس الإيراني بمطار "الشهيد بهشتي"، ممثل الولي الفقيه ومحافظ اصفهان وجمع من المسؤولين والقادة العسكريين لدى هذه المحافظة.

وتحدث "اية الله رئيسي" في تصريح لدى وصوله اصفهان اليوم، عن الاهداف والبرامج والمشاريع ذات الاولوية التي سيقوم بتفقدها خلال حضوره في هذه المحافظة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني بمختلف الشرائح المجتمعية هناك، بمن فيهم النخب وممثلو القطاع الخاص ورجال الاعمال، واساتذة الجامعات والطلاب ورجال الدين والمثقفون والفنانون، كما سيعقد مؤتمرا صحفيا يتحدث خلاله حول نتائج الزيارة والقرارات والمشاريع الانمائية المقررة التي سيتم متابعتها.

ويرافق السيد رئيسي في زيارته لمحافظة اصفهان اليوم، 22 من اعضاء مجلس الوزراء؛ حيث سيتفقدون العديد من المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ في المدن والمناطق المختلفة داخل المحافظة، كما سيلتقون بالمواطنين لتفقد اوضاعهم والاستماع الى مطالبهم ومشاكلهم.