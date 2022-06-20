ايران وكازاخستان توقعان اتفاق للتعاون الثقافي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في اطار الوثائق التسع التي وقعت امس الاحد في طهران، برعاية رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" ونظيره الكازاخستاني "قاسم جومارت توكاييف".

وقام بتوقيع مذكرة التعاون الثقافية، عن الجانب الايراني وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "محمد مهدي اسماعيلي" وعن كازاخستان نائب رئيس الوزراء في هذا البلد "مختار تليؤو بردي".

وكان رئيس جمهورية كازاخستان، جومارت توكاييف وصل الى طهران امس الاحد، تلبية لدعوة نظيره الايراني اية الله رئيسي.

ومن ابرز وقائع هذه الزيارة، توقيع 9 مذكرات للتعاون الثنائي وقمة الرئيسين الى جانب لقاء توكاييف مع سماحة قائد الثورة الاسلامية والاجتماع المشترك بين كبار المسؤولين الايرانيين واعضاء الوفد الكازاخستاني الزائر.

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