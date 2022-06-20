إنتاج 220 منتجًا أمنيًا جديدًا في منظمة الدفاع المدني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني العميد غلام رضا جلالي في مهرجان سلمان الفارسي الخامس: إن منظمة الدفاع المدني تدرس التهديدات التي مكوناتها بشرية وتكنولوجية.

وأضاف العميد جلالي انه تعد التهديدات الإلكترونية اليوم من بين التهديدات الرئيسية للبلاد، بينما لم تكن لدينا حتى سنوات قليلة أي فكرة عن مثل هذا التهديد. عندما تتشكل الحرب الإلكترونية، تتشكل دفاعاتها أيضًا.

وصرح رئيس منظمة الدفاع المدني في البلاد: "اليوم، تم إطلاق استراتيجية هجومية مشتركة ضد بلدنا، والتي يتم إنتاجها من قبل مراكز الفكر في المراكز العلمية." في الواقع، الإجراءات والقرارات التي اتخذها المسؤولون الأمريكيون ضد بلدنا هي نتيجة مخرجات مراكز الفكر التي تمت في مراكز العلوم والتكنولوجيا الخاصة بهم.

وقال جلالي إن التقنيات الجديدة هي بوابة التأثير: "نرى أن التهديد الناعم في سياق التكنولوجيا في البلاد آخذ في الاتساع". هناك فجوة بين التهديد والمعرفة التي دخلت البلاد، مما يعني أن التكنولوجيا قد تم إدخالها ولكن لا يمكننا تصحيحها أو السيطرة عليها.

وشدد رئيس منظمة الدفاع المدني في البلاد على أن دخول التكنولوجيا إلى البلاد ليس له حدود: "عندما يتم تركيب التكنولوجيا، نحتاج إلى جهاد علمي للتعامل مع تهديداتها من أجل السيطرة عليها.

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