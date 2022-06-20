دول العدوان تتعامل مع بنود الهدنة بانتقائية ومماطلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري، أوضح خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية الخاصة بمناقشة خروقات الهدنة ومراقبة وقف إطلاق النار وفتح الطرقات، اليوم الأحد، أن على العدو أن يدرك بأن قواتنا المسلحة اليوم بفضل الله أقوى وأكثر عدة وعتادا.

وأشار إلى أن لدى القوات المسلحة من أسلحة الردع الاستراتيجي ما ستفاجئ به الجميع، وهذا بعون الله سيمكننا من انتزاع حقوقنا كاملة دون نقصان.

ونوه بأن المبادرة الوطنية بشأن فتح 3 طرق في تعز تمثل حلا مهما في المرحلة الأولى وتثبت حرصنا على الدخول في خطوات حقيقية وجادة، مشدداً بأن على العدوان التعامل بإيجابية مع مبادرة فتح طرق تعز لإثبات حرصه على تخفيف معاناة أبناء المحافظة.

ومن جانبهم، عبر رئيس وأعضاء اللجنة عن شكرهم لرئيس هيئة الأركان العامة على اهتمامه ومتابعته المستمرة لأعمال اللجنة العسكرية، وما قدمه من دعم وتجهيز فني لغرفة العمليات العسكرية المشتركة.

المصدر: المسيرة

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