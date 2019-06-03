اللجنة الدائمة للدفاع المدني تدرس "النظام التشغيلي للدفاع السيبراني"

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الدائمة للدفاع المدني عقد اليوم الثلاثاء في مقر هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة برئاسة رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ورئيس هذه اللجنة اللواء محمد باقري، كما حضر الاجتماع المساعد السياسي والامني للوزارة الداخلية حسين ذوالفقاري ونائب وزير الدفاع اللواء قاسم تقي زاده ومستشار رئيس منظمة التخطيط والميزانية في الشؤون الدفاعية رحيم مبيني والمساعد التنسيقي لهيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء علي عبدالهي ورئيس منظمة الدفاع المدني اللواء غلامرضا جلالي.

وتم بحث "النظام التشغيلي للدفاع السيبراني" خلال هذه الجلسة./انتهى/