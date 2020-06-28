عقد مؤتمر "الدفاع الكيميائي" بحضور اللواء صفوي

وحضر المراسم التي اقيمت برعاية مؤسسة الدفاع المدني وجامعة بقية الله للعلوم الطبية، المساعد الخاص والمستشار العسكري للقائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيي صفوي ورئيس مؤسسة الدفاع المدني العميد غلام رضا جلالي ورئيس دائرة شوون الصحة والعلاج في هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة العميد حسن عراقي زادة ومساعد شؤون الصحة والعلاج والدفاع البيولوجي في حرس الثورة العميد احمد عبداللهي ورئيس جامعة بقية الله للعلوم الطبية الدكتور علي رضا جلالي .

في 7 يوليو 1987 قام النظام البعثي البائد في العراق بقصف أربع نقاط مزدحمة في مدينة سردشت التابعة لمحافظة اذربايجان الغربية شمال غرب البلاد بالقنابل الكيميائية، مما أسفر عن مقتل 119 مدنيا وتسمم أكثر من 8 الاف شخص .

وكانت إيران ضحية الأسلحة الكيماوية التي استخدمها النظام العراقي السابق عدة مرات في حربه الظالمة مع إيران (1980- 1988) ومن بينها قصف مدينة سردشت عام 1987 حيث راح ضحية القصف الاف المدنيين بين شهيد ومعاق، وكانت الشركات الغربية هي التي تزودت صدام بالسلاح الكيماوي وقد اقرت منظمة الأمم المتحدة بتعرض إيران للاعتداءات الكيماوية لكنها لم توجه ادانة صريحة لنظام صدام .