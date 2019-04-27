اللواء صفوي: سياسات أمريكا سيكون مصيرها الفشل والهزيمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء يحيى صفوي مستشار القائد العام للقوات المسحلة الايرانية قال في لقاء صحفي أن الأمة الإيرانية هي أمة عريقة وضاربة في جذور التاريخ ولا تستطيع دولة كالولايات المتحدة الأمريكية أن تضرها من خلال سياساتها العدائية.

وأضاف اللواء صفوي أن ايران وبعد الممكلة العربية السعودية تعد ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم وبعد روسيا تعد ثاني دولة تمتلك مصادر الغاز وبمجموع الذخائر النفطية والغازية نعتبر أقوى دولة في العالم.

وحول الوجود الأمريطي في المنطقة أكد اللواء يحيى صفوي أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتهج سياسات خاطئة وأن هذه السياسة سترغمها على ترك المنطقة خلال العقد المقبل.

وأوضح اللواء يحيى صفوي مستشار القائد العام للقوات المسحلة الايرانية أن السياسة الإحادية لواشنطن لا تكون نتيجتها سوى الهزيمة وأن انجاز ترامب الوحيد سيكون فقدان الأمل بانتخابة لدورة رئاسية ثانية./انتهى/