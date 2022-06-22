الدفاع الجوي يلعب دوراً قيماً في تغيير المعادلات العسكرية للمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب قائد قوة الدفاع الجوي العميد علي رضا الهامي في لقاء مع طلاب الدراسات العليا بجامعة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي: "اليوم يلعب سلاح الدفاع الجوي دور قيم وحساس ورائع في تحدي الهيمنة وتغيير المعادلات العسكرية في الشرق الأوسط.

وأضاف نائب قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش: "التقدم العلمي وخاصة في مجال علوم الدفاع، وكذلك تعزيز الإنجازات العسكرية يضمن قوة الردع والقدرة الدفاعية لبلادنا".

وأشار الهامي إلى أن الدفاع الجوي للجيش يتطور ويحقق النجاح بما يتناسب مع التهديدات القائمة، مضيفا: "إن تقليص الأمن الدفاعي لبلدنا يؤثر على كافة الجوانب الاقتصادية والثقافية والطبية والصناعية وغيرها".

وأشار العميد الهامي إلى أن "البحث المحوري هو أساس التقدم العلمي في مجال الدفاع الجوي والذي تم التأكيد عليه مرارا في توصيات القيادة العليا للقوات المسلحة".

وفي الختام قال نائب قوة الدفاع الجوي للجيش ان : "الثقة بالنفس في قطاع الدفاع الجوي قد جسد شعار نحن قادرون حيث نشهد قطع تبعية البلاد في كل المجالات".

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