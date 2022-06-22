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٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٨:٤٧ ص

نائب قائد قوة الدفاع الجوي الايراني:

الدفاع الجوي يلعب دوراً قيماً في تغيير المعادلات العسكرية للمنطقة

الدفاع الجوي يلعب دوراً قيماً في تغيير المعادلات العسكرية للمنطقة

قال نائب قائد قوة الدفاع الجوي إن قوة الدفاع الجوي تلعب دورًا قيمًا وحساسًا وهائلًا في تحدي هيمنة القوى العظمى وتغيير المعادلات العسكرية في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب قائد قوة الدفاع الجوي العميد علي رضا الهامي في لقاء مع طلاب الدراسات العليا بجامعة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي: "اليوم يلعب سلاح الدفاع الجوي دور قيم وحساس ورائع في تحدي الهيمنة وتغيير المعادلات العسكرية في الشرق الأوسط.

وأضاف نائب قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش: "التقدم العلمي وخاصة في مجال علوم الدفاع، وكذلك تعزيز الإنجازات العسكرية يضمن قوة الردع والقدرة الدفاعية لبلادنا".

وأشار الهامي إلى أن الدفاع الجوي للجيش يتطور ويحقق النجاح بما يتناسب مع التهديدات القائمة، مضيفا: "إن تقليص الأمن الدفاعي لبلدنا يؤثر على كافة الجوانب الاقتصادية والثقافية والطبية والصناعية وغيرها".

وأشار العميد الهامي إلى أن "البحث المحوري هو أساس التقدم العلمي في مجال الدفاع الجوي والذي تم التأكيد عليه مرارا في توصيات القيادة العليا للقوات المسلحة".

وفي الختام قال نائب قوة الدفاع الجوي للجيش ان : "الثقة بالنفس في قطاع الدفاع الجوي قد جسد شعار نحن قادرون حيث نشهد قطع تبعية البلاد في كل المجالات".

/انتهى/

رمز الخبر 1924705
https://ar.mehrnews.com/news/1924705/

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