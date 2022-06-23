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٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٣:٢٢ م

غداً الجمعة؛

ایران تشارک فی المؤتمر الخامس عشر للوحدة الإسلامية في لندن

ایران تشارک فی المؤتمر الخامس عشر للوحدة الإسلامية في لندن

ستستضيف لندن غدا الجمعة المؤتمر الخامس عشر للوحدة الاسلامية بعنوان "نحو حياة انسانية حكيمة" بمشاركة مفكرين ونخبةمن مختلف الدول بما فيها ايران.

واعلنت العلاقات العامة في الندوة العالمية للتقارب بين الاديان، سيعقد المؤتمر الخامس عشر للوحدة الإسلامية تحت عنوان "نحو حياة إنسانية حكيمة" بمشارکة النخب والعلماء وكبار الباحثين من مختلف البلدان، بمن فيهم

الأمين العام للجمعية العالمية للتقارب بين الأديان الإسلامية حجة الإسلام والمسلمين حميد شهرياري، وعضو مجلس خبراء القيادة آية الله محسن أراكي.

وسيناقش المشاركون في المؤتمر مختلف القضايا الدينية بما فيها مفهوم الدين والتدين ودورهما وأهمية الإسلام في حياة الإنسان الى جانب قضية فلسطين والقدس وجريمة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.
وسيعقد المؤتمر يومي الجمعة والسبت 24 و 25 يونيو في العاصمة البريطانية لندن.

/انتهى/

رمز الخبر 1924736
https://ar.mehrnews.com/news/1924736/

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