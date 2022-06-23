ایران تشارک فی المؤتمر الخامس عشر للوحدة الإسلامية في لندن

واعلنت العلاقات العامة في الندوة العالمية للتقارب بين الاديان، سيعقد المؤتمر الخامس عشر للوحدة الإسلامية تحت عنوان "نحو حياة إنسانية حكيمة" بمشارکة النخب والعلماء وكبار الباحثين من مختلف البلدان، بمن فيهم

الأمين العام للجمعية العالمية للتقارب بين الأديان الإسلامية حجة الإسلام والمسلمين حميد شهرياري، وعضو مجلس خبراء القيادة آية الله محسن أراكي.

وسيناقش المشاركون في المؤتمر مختلف القضايا الدينية بما فيها مفهوم الدين والتدين ودورهما وأهمية الإسلام في حياة الإنسان الى جانب قضية فلسطين والقدس وجريمة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وسيعقد المؤتمر يومي الجمعة والسبت 24 و 25 يونيو في العاصمة البريطانية لندن.

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