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٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٢:٢٣ م

مجموعة السبع تنوي فرض حظر على استيراد الذهب الروسي الثلاثاء المقبل

مجموعة السبع تنوي فرض حظر على استيراد الذهب الروسي الثلاثاء المقبل

أعلنت الحكومة البريطانية، أن بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان ستحظر استيراد الذهب الروسي في إطار عقوبات جديدة ضد موسكو ردا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اليوم الأول من قمة "مجموعة السبع" (G7)، أوضح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قائلا: "هذه الإجراءات ستضرب بشكل مباشر أثرياء السلطة الروس وتستهدف قلب آلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحربية"، على حد قوله.

وأكدت الولايات المتحدة أن مجموعة الدول السبع الكبرى ستحظر واردات الذهب الروسي بهدف تشديد براغي العقوبات على موسكو وإعاقة جهودها الحربية في أوكرانيا، حيث كتب الرئيس الأمريكي جو بايدن في "تويتر": "ستعلن مجموعة السبع معا أننا سنحظر استيراد الذهب الروسي، وهو تصدير رئيسي يدر عشرات المليارات من الدولارات لروسيا".

/انتهى/

رمز الخبر 1924793
https://ar.mehrnews.com/news/1924793/

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