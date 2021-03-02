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٠٢‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٨:٣٢ م

امريكا تفرض عقوبات على 7 مسؤولين و14 كياناً روسياً

امريكا تفرض عقوبات على 7 مسؤولين و14 كياناً روسياً

أعلن مسؤول رفيع في الرئاسة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على سبعة مسؤولين رفيعي المستوى و 14 مؤسسة روسية بذريعة قضية "نافالني".

وافادت وكالة مهر للأنباء ان مسؤول رفيع في الإدارة الرئاسية الأمريكية اعلن أن واشنطن أضافت 7 مسؤولين رفيعي المستوى و 14 مؤسسة روسية إلى قائمة عقوباتها بذريعة "أليكسي نافالني".

ونقلت قناة فوكس نيوز عن المسؤول الكبير قوله "نتوقع أن ترسل سلطات واشنطن رسالة واضحة إلى روسيا بشأن استخدام موسكو للأسلحة الكيماوية وانتهاكات حقوق الإنسان".
ولم يذكر المسؤول الحكومي الأمريكي الكبير أسماء الأفراد أو الكيانات الخاضعة لعقوبات روسية.

وكانت مصادر إخبارية مطلعة قد أبلغت رويترز في وقت سابق أن الولايات المتحدة ربما تفرض عقوبات على حكومة موسكو اليوم بحجة اعتقال زعيم المعارضة الروسي الموالي للغرب أليكسي نافالني.

/انتهى/
رمز الخبر 1912361

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