القوات المسلحة الايرانية والباكستانية عززت أمن الحدود المشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، شكر ظهر اليوم الثلاثاء خلال لقائه مع رئيس اللجنة المشتركة لرؤساء أركان الجيش الباكستاني، اللواء نديم رضا، الحكومة الباكستانية والجيش الباكستاني على تحسين أمن الحدود، قائلاً: "التعاون الجيد بين القوات المسلحة للبلدين خلق ظروفاً أمنية جيدة على حدود البلدين".

وأردف الرئيس الإيراني: "إن وجود القوات الأمريكية وقوات الناتو في أفغانستان على مدى عقدين من الزمن لم يجلب شيئًا سوى الدمار للبلاد" ، مضيفاً: "من الضروري لطالبان تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان بحيث تشارك فيها كل جميع أطياف الشعب، لإحلال السلام والتنمية في هذا البلد".

ومن جهته، قال نديم رضا: "بصفتي رئيس اللجنة المشتركة لرؤساء أركان الجيش الباكستاني، فأنني أؤمن دائمًا أن إيران صديق مقرب لباكستان"، مؤكداً أن "الزيارات الدبلوماسية العديدة للمسؤولين الباكستانيين إلى إيران في الشهر الماضي دليل على اهتمامنا بتوسيع العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية".

/انتهى/