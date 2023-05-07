رئيس الاركان الايرانية: زيارة مسقط لها تأثير على تنمية التعاون وتعزيز السلام والصداقة في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه حظي اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة والوفد العسكري الرفيع المستوى المرافق له قبل ساعة باستقبال رسمي من اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان القوات المسلحة لسلطنة عمان، وعلي النجفي، سفير جمهورية إيران الإسلامية، ومجموعة من المسؤولين العسكريين في هذا البلد.

واعرب اللواء باقري عن ارتياحه لدعوة نظيره اللواء الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي لزيارة عُمان وقال : بعد سنوات طويلة وعقب تبادل الزيارات لمجموعات الصداقة للبلدين ، سنحة فرصة لان تتم هذه الزيارة على هذا المستوى والتباحث حول تعاون القوات المسلحة للبلدين.

وأضاف: "هذه الزيارة سيكون لها بالتأكيد تأثير كبير على تنمية التعاون وتعزيز السلام والصداقة في المنطقة ، وسألتقي خلال هذه الزيارة بقادة القوات المسلحة ومسؤولين سياسيين آخرين في عمان".

وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أنه سيتم التباحث حول التعاون الثنائي بين القوات المسلحة الإيرانية وسلطنة عمان وقال : القضايا الإقليمية وسبل تطوير السلام والتعاون والأمن والاستقرار في المنطقة هي من بين الموضوعات الأخرى التي سيتم مناقشتها.

وبحسب هذا التقرير ، فإن العميد كيومرث حيدري ، قائد القوات البرية للجيش ، يرافق رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في هذه الزيارة .

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