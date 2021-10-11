  1. إيران
  2. السياسة
١١‏/١٠‏/٢٠٢١, ٢:٣٤ م

اللواء باقري يتوجه إلى إسلام آباد تلبية لدعوة رسمية من قائد الجيش الباكستاني

اللواء باقري يتوجه إلى إسلام آباد تلبية لدعوة رسمية من قائد الجيش الباكستاني

سيقوم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء باقري بزيارة إلى باكستان غدا الثلاثاء من أجل تعزيز الدبلوماسية العسكرية الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تأتي زيارة باقري تلبية لدعوة رسمية من القائد العام للجيش الباكستاني الجنرال "قمر جاويد باجوا"، ومن المقرر أن يلتقي باقري ، كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين في باكستان على رأس وفد عسكري وأمني ودفاعي عالي المستوی.

ومن المقرر أن يزور أعضاء الوفد العسكري الإيراني مدينة كراتشي الساحلية بجنوب باكستان وبعض منشآتها العسكرية والبحرية . ويعتبر الخبراء السياسيون والعسكريون هذه الزیارة مهمة بالنظر إلى التطورات الأمنية في المنطقة والعالم الإسلامي بما في ذلك الوضع الراهن في أفغانستان.

وتعد الزيارة مؤشرا على الإرادة المشتركة للبلدين لزيادة التآزر في تعزيز التعاون الثنائي ، وتعزیز أمن الحدود ، والمساعدة في الاستقرار الإقليمي. کما تأتی هذه الزیارة في اطار الإرادة المشتركة للبلدين للتشاور بشأن قضايا العالم الإسلامي ، والتصميم المشترك على مکافحة الإرهاب وانعدام الأمن في المنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1918782
https://ar.mehrnews.com/news/1918782/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات