إيران تعزي الأردن حكومةً وشعباً في ضحايا حادث ميناء العقبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر الكنعاني أعرب عن تعازيه ومواساته للحكومة الأردنية والشعب الأردني، وخاصة عائلات الضحايا، إثر الحادث الذي وقع في ميناء العقبة الأردني، والذي أودى بحياة وإصابة عدد من المواطنين الأردنيين وبعض الرعايا الأجانب.

وتمنى متحدث الخارجية الإيرانية الشفاء العاجل لجميع مصابي هذا الحادث الأليم.

أعلنت الأردن تسجيل 13 وفاة، منهم 6 من جنسيات أجنبية من العاملين ضمن طاقم السفينة، في حين سجلت نحو 300 إصابة نقلت للمستشفيات العسكرية والحكومية والخاصة بمدينة العقبة وذلك إثر حادثة سقوط وانفجار صهريج محمل بغاز الكلورين السام في ميناء العقبة.

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