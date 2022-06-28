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٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٨:٤٠ م

متحدث الخارجية؛

إيران تعزي الأردن حكومةً وشعباً في ضحايا حادث ميناء العقبة

إيران تعزي الأردن حكومةً وشعباً في ضحايا حادث ميناء العقبة

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء عن تعازي الجمهورية الإسلامي وتعاطفها مع الشعب والحكومة الأردنية في ضحايا الحادث الذي وقع في ميناء العقبة الأردني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر الكنعاني أعرب عن تعازيه ومواساته للحكومة الأردنية والشعب الأردني، وخاصة عائلات الضحايا، إثر الحادث الذي وقع في ميناء العقبة الأردني، والذي أودى بحياة وإصابة عدد من المواطنين الأردنيين وبعض الرعايا الأجانب.

وتمنى متحدث الخارجية الإيرانية الشفاء العاجل لجميع مصابي هذا الحادث الأليم.

أعلنت الأردن تسجيل 13 وفاة، منهم 6 من جنسيات أجنبية من العاملين ضمن طاقم السفينة، في حين سجلت نحو 300 إصابة نقلت للمستشفيات العسكرية والحكومية والخاصة بمدينة العقبة وذلك إثر حادثة سقوط وانفجار صهريج محمل بغاز الكلورين السام في ميناء العقبة.

/انتهى/

رمز الخبر 1924852
https://ar.mehrnews.com/news/1924852/

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