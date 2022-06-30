عبداللهیان: الإتفاق متاح لو تحلت اميركا بالواقعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال اتصال هاتفي شكر وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، على حسن الاستضافة، وقال: "تقييمنا ايجابي لمفاوضات الدوحة".

وقال: "نحن جادون في التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم، وإذا كانت الولايات المتحدة واقعية فيمكن التوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "إن كبير مفاوضينا يأخذ دائما المبادرة والخطوات نحو تحقيق اتفاق مقبول، ونحن مصممون على مواصلة المفاوضات حتى يتم التوصل إلى اتفاق على أساس الواقعية".

كما جرى في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية القطري ووزير خارجيتنا استعراض آخر تطورات المباحثات الأخيرة في الدوحة لرفع العقوبات.

ووصف وزير الخارجية القطري، بصفته مضيف هذه الجولة من المحادثات الثلاثية غير المباشرة "إيران - الاتحاد الأوروبي - الولايات المتحدة"، عملية التفاوض بأنها بناءة وإيجابية.

وفي إشارة إلى لقاءاته المنفصلة مع الوفود المفاوضة، شدد على أن "قطر تقرأ أهمية هذه المرحلة من المحادثات، لن تدخر جهدا في مواصلة استضافة المحادثات حتى النتائج المرجوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وعودة جميع الأطراف في التزاماتهم ".

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