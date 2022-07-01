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٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٩:٥٣ ص

خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي؛

امير عبداللهيان: إيران تطلب من الحكومة العراقية متابعة شؤون الحج

امير عبداللهيان: إيران تطلب من الحكومة العراقية متابعة شؤون الحج

طلب وزير الخارجية الايراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي أثناء شكره للسلطات العراقية على جهودها في تسهيل شؤون الحجاج الإيرانيين، بأن تتابع الحكومة العراقية ما تبقى من شؤون الحج.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع نظيره العراقي فؤاد حسين اخر تطورات العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في المنطقة.

وطلب وزير الخارجية الايراني أثناء شكره للسلطات العراقية على جهودها في تسهيل شؤون الحجاج الإيرانيين، بأن تتابع الحكومة العراقية ما تبقى من شؤون الحج.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية العراقي، لدى إعلانه عن المساعدة لمتابعة القضايا المتبقية المتعلقة برحلة الحج لهذا العام، عن استعداد الحكومة العراقية لتوفير الأسس اللازمة لبدء المفاوضات السياسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية في بغداد.

وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه المحادثات إلى تطورات إيجابية في استئناف العلاقات بين دولتين مهمتين في المنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1924903
https://ar.mehrnews.com/news/1924903/

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