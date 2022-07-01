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٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٥:٠٢ م

الجيش السوري يطرد رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي في القامشلي

الجيش السوري يطرد رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي في القامشلي

اعترض حاجز للجيش السوري رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي خلال محاولته المرور عبر قرية قبور الغرانجة وطرده من المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر محلية لـسانا إن “رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 5 آليات اقترب من حاجز للجيش عند قرية قبور الغرانجة في منطقة القامشلي بريف الحسكة فاعترضه عناصر الحاجز ومنعوه من المرور وطردوه خارج المنطقة”.

/انتهى/

رمز الخبر 1924916
https://ar.mehrnews.com/news/1924916/

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