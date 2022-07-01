الجيش السوري يطرد رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي في القامشلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر محلية لـسانا إن “رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 5 آليات اقترب من حاجز للجيش عند قرية قبور الغرانجة في منطقة القامشلي بريف الحسكة فاعترضه عناصر الحاجز ومنعوه من المرور وطردوه خارج المنطقة”.

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