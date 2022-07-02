  1. إيران
  2. المجتمع
٠٢‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ١١:٠٨ ص

في محافظة هرمزكان؛

العميد تنكسيري يوعز بارسال القوات الى مناطق الزلزال لاغاثة المنكوبين

العميد تنكسيري يوعز بارسال القوات الى مناطق الزلزال لاغاثة المنكوبين

أصدر قائد القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية العميد علي رضا تنكسيري اوامر بارسال فرق هندسية وكوادر الاغاثة التابعة للمنطقة البحرية الخامسة لحرس الثورة الاسلامية الى المناطق المنكوبة جراء الزلزال في محافظة هرمزكان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء اصدار هذا الامر فور وقوع الزلزال فجر اليوم السبت حيث طلب العميد تنكسيري من قائد المنطقة البحرية الخامسة العميد علي عظمائي ارسال المروحيات التابعة للقوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية الى المناطق المنكوبة لتسريع عمليات نقل الجرحى الى المستشفيات في مركز المحافظة بندرعباس.

هذا وقد حضر قائد قوات الحرس الثورة الاسلامية في محافظة هرمزكان العميد اباذر سالاري، والعميد علي عظمائي الى المناطق المنكوبة جراء الزلزال فور وقوعه من اجل ادارة عمليات النجدة واغاثة المنكوبين.

/انتهى/

رمز الخبر 1924931
https://ar.mehrnews.com/news/1924931/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 0 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات