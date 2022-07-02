العميد تنكسيري يوعز بارسال القوات الى مناطق الزلزال لاغاثة المنكوبين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء اصدار هذا الامر فور وقوع الزلزال فجر اليوم السبت حيث طلب العميد تنكسيري من قائد المنطقة البحرية الخامسة العميد علي عظمائي ارسال المروحيات التابعة للقوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية الى المناطق المنكوبة لتسريع عمليات نقل الجرحى الى المستشفيات في مركز المحافظة بندرعباس.

هذا وقد حضر قائد قوات الحرس الثورة الاسلامية في محافظة هرمزكان العميد اباذر سالاري، والعميد علي عظمائي الى المناطق المنكوبة جراء الزلزال فور وقوعه من اجل ادارة عمليات النجدة واغاثة المنكوبين.

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