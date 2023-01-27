العميد تنكسيري: إذا استهدفوا أمننا فسوف يلحق بهم نفس القدر من الضرر أو أكثر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في الكلمة التي القاها خلال مراسم تخليد ذكرى شهداء مدينة بردخون التابعة لمحافظة بوشهر، معتبرا اقامة هذه المراسم أقل واجب يؤديه المواطنون ازاء الشهداء الابرار.

وأشار المسؤول الى الانجازات التي حققتها ايران ببركة انتصار الثورة الاسلامية بقيادة الامامين الخميني طاب ثراه وخلفه الخامنئي حفظه الله، وقال: ان تربية الكثير من الشبان المؤمنين المخلصين الجهاديين والعلماء المضحين تعتبر من بركات هذه الثورة المباركة.

وأكد قائد سلاح البحر في قوات حرس الثورة الاسلامية أن التطور العلمي الذي تشهده ايران لايمكن تصوره وقال: ان هؤلاء العلماء الشبان حققوا هذه الانجازات العلمية بالرغم من الحظر الظالم من خلال جهودهم الجبارة، حيث لانحتاج اليوم الى أي اختصاص اجنبي.

وأشار الى الدور المتميز الذي تؤديه المرأة المسلمة في مختلف المجالات وقال: ان العدو الذي لايطيق رؤية كل هذا التقدم والتطور يحاول يائسا عرقلة سير الانجازات العلمية من خلال اثارة اعمال الشغب وكيل الاتهامات الاعلامية الكاذبة ضد النظام الاسلامي.

وأضاف قائلا: ان العدو ذاق طعم مرارة الهزيمة لأخطائه قبل أن نقوم بأي عمل ما حيث أنه استخدم في الحوادث الأخيرة كل امكاناته لعرقلة مسير تقدم ايران ظنا منه أن بإمكانه تحقيق هذا الهدف من خلال ممارسة الضغوط القصوى، الا انه فشل في هذه المؤامرة ضد الشعب الايراني.

وقال قائد سلاح البحر في قوات حرس الثورة الاسلامية: اذا أراد العدو توجيه ضربة واحدة فإنه سيتلقى 10 ضربات حيث أننا لانجامل أحدا أو نتساهل في قضية الحفاظ على أمن واستقلال شعبنا ونظامنا الاسلامي.

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