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٠٣‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٩:٠٢ م

ائتلاف دولة القانون:

الحشد الشعبي خط احمر ولن نسمح لبعض الجهات المساس به

الحشد الشعبي خط احمر ولن نسمح لبعض الجهات المساس به

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين علي مردان، اليوم الأحد، أن الحشد الشعبي خط احمر، ولن نسمح لبعض الجهات المساس به، وإثارة الرأي العام ضده.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قال مردان في حديث لوكالة "المعلومة": أن الحشد وقادته اقوى من أي وقت مضى بوجه المخططات الخارجية"، مبينا أن الحشد خط أحمر لن نسمح المساس به.

وأضاف أن إنصاف مقاتلي الحشد الشعبي من أولويات الحكومة المقبلة لاسيما عوائل الشهداء والجرحى منهم. وأشار إلى أننا نعتز بمقاتلي الحشد الشعبي الذين قدموا التضحيات الجسام من أجل إعادة الأمن واستقرار العملية السياسية من براثن داعش الارهابي.

واتهمت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أطرافا سياسية بالسعي لاثارة الفتنة الطائفية عبر المطالبة باخراج الحشد الشعبي من ديالى، مؤكدة أن الجهات الساعية إلى إعادة داعش وطرد الحشد الشعبي من محافظة ديالى عليها السكوت وإنهاء الفتنة.

/انتهى/

رمز الخبر 1924970
https://ar.mehrnews.com/news/1924970/

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