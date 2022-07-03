الحشد الشعبي خط احمر ولن نسمح لبعض الجهات المساس به

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قال مردان في حديث لوكالة "المعلومة": أن الحشد وقادته اقوى من أي وقت مضى بوجه المخططات الخارجية"، مبينا أن الحشد خط أحمر لن نسمح المساس به.

وأضاف أن إنصاف مقاتلي الحشد الشعبي من أولويات الحكومة المقبلة لاسيما عوائل الشهداء والجرحى منهم. وأشار إلى أننا نعتز بمقاتلي الحشد الشعبي الذين قدموا التضحيات الجسام من أجل إعادة الأمن واستقرار العملية السياسية من براثن داعش الارهابي.

واتهمت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أطرافا سياسية بالسعي لاثارة الفتنة الطائفية عبر المطالبة باخراج الحشد الشعبي من ديالى، مؤكدة أن الجهات الساعية إلى إعادة داعش وطرد الحشد الشعبي من محافظة ديالى عليها السكوت وإنهاء الفتنة.

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