افغانستان ... قتلى وجرحى في هجوم استهدف حافلة تقل قوات أفغانية بمدينة هرات غربي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مصدر حكومي افغاني عن استهداف حافلة تقل قوات افغانية بمدينة هرات غربي البلاد والذي اسفر عن مقتل واصابة عدداً منهم.

وحتى الان لم نحصل على اي معلومات حول هذا الحادث.

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