الرئيس الايراني: اقتراح إصدار قرار ضد إيران أثناء المفاوضات يخالف القانون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، صباح اليوم الاثنين، في مراسم تقديم اوراق اعتماد سفيرة سويسرا الجديدة لدى ايران نادين اوليفيري لوزانو في إشارة إلى أكثر من 100عام في تاريخ العلاقات بين البلدين، ان إيران مستعدة لتوسع العلاقات إلى أقصى حد مع جميع الدول بما في ذلك سويسرا في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية.

وفي إشارة إلى الدور الدبلوماسي للسفارة السويسرية في طهران، أضاف الرئيس الايراني: إن امريكا والدول الاوروبية الثلاث اخطأت في معادلاتها قبال الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ونآمل أن تنقلوا حقائق إيران إلى الحكومة المعنية والدول الأخرى حتى يتفهموا أن إيران يتقدم على الرغم من الأعمال العدائية وسياسات الهيمنة جاءت بنتائج عكسية.

وقال الرئيس الايراني: إن تصرف الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في اقتراح إصدار قرار في مجلس المحافظين في وقت تجري فيه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هو عمل غير مسؤول ينتهك قانون المفاوضات والاتفاق ويظهرالسلوك المتناقض لهم.

وتابع القول رئيسي على أمريكا أن تقرر الالتزام بمتطلبات التفاوض والاتفاق.

ومن جانب اخر قالت "نادين أوليفيري لوزانو"، السفيرة الجديدة لسويسرا، في هذا الحفل: إن إيران وسويسرا لديهما دائمًا تفاعلات إيجابية وبناءة وتعاون مع بعضهما البعض منذ أكثر من 100 عام منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وأشارت السفيرة السويسرية إلى خارطة الطريق للعلاقات بين البلدين، واضافت بصفتي سفيرة لسويسرا في إيران، فإن خطتي الرئيسية تركز على محاولة توسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الايرانية.

/انتهى/