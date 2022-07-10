عبداللهيان يثمن الجهود العراقية في إيفاد الحجاج الإيراني لإداء مناسك الحج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان ، بحث اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك متابعة تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد ، وكذلك بعض الأمور المتعلقة بزيارة الزوار الإيرانيين والعراقيين إلى البلدين.

وأكد وزيرا خارجية إيران والعراق على ضرورة متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران بشأن توسيع العلاقات الثنائية، وكذلك تسهيل زيارة الزوار الإيرانيين والعراقيين في المناسبات الدينية، وخاصة الاربعين الحسيني.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني، عن شكره وتقديره للمساعدة والتسهيلات المقدمة للزوار الإيرانيين في يوم عرفة، وكذلك التنسيق لزيارة الإيرانيين في الأربعين الحسيني، مثمناً الجهود العراقية في إيفاد الحجاج الإيرانيين للمملكة السعودية لأداء فريضة الحج.

وبحث وزير الخارجية الإيراني مع نظيره العراقي امكانية استئناف ارسال الحجاج الايرانيين للعمرة معربا عن امله في توفير الاستعدادات والتسهيلات اللازمة لاستئناف العمرة وفق شروط كورونا.

وأكد وزير خارجية العراق ، في معرض إعلانه عن استعداده لمواصلة تقديم المساعدة لتسهيل سفر زائري عرفة والأربعين وكذلك الحجاج، على استعداد الحكومة العراقية لتهيئة الظروف المناسبة لإقامة مراسم زيارة الأربعين بالشكل اللازم.

وشدد فؤاد حسين أن الحكومة العراقية ستبذل أقصى ما في وسعها لتسهيل رحلة الزائرين في الأربعين الحسيني، وإقامة مراسم الأربعين على أكمل وجه.

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