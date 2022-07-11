المقاومة أثبتت أن لبنان قوي وليس ضعيفاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال احتفال تأبيني أقيم في بلدة قبريخا الجنوبية قال الشيخ قاووق، إن حزب الله يقدّم للعالم أبهى صورة عن لبنان الكرامة والمقاومة، بينما أتباع السفارات يقدّمون أبشع صورة من خلال التذلل والضعف والخضوع أمام السفراء الأجانب، وشتان ما بين الصورتين.

وشدد الشيخ قاووق على أن المسيّرات التي أرسلها حزب الله أثبتت أن لبنان قوي وليس ضعيفاً، وأنه قادر على حماية ثرواته.

ولفت الشيخ قاووق إلى أن المقاومة تقدّم المواقف الوطنية التي تخدم مصالح اللبنانيين، بينما هناك من يقدم المواقف التي ترضي السفارات، وحزب الله قدم الموقف الذي ردع العدو، وهناك من قدّم مواقف أفرحت العدو وصفّق لها.

وختم الشيخ قاووق بالقول إن السعودية بالتقارب مع العدو الإسرائيلي تطعن الأمة العربية والإسلامية بالظهر، وتشكّل تهديداً مباشراً للبنان وسوريا وفلسطين.

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