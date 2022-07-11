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١١‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ١٢:٥٢ م

عضو المجلس المركزي في حزب الله:

المقاومة أثبتت أن لبنان قوي وليس ضعيفاً

المقاومة أثبتت أن لبنان قوي وليس ضعيفاً

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن أولوية حزب الله مع المخلصين في البلد هي تشكيل الحكومة لخدمة الناس، وتخفيف المعاناة الحياتية والمعيشية عنهم، ولكن هناك في لبنان من أولويته استكمال معارك تصفية الحسابات السياسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال احتفال تأبيني أقيم في بلدة قبريخا الجنوبية قال الشيخ قاووق، إن حزب الله يقدّم للعالم أبهى صورة عن لبنان الكرامة والمقاومة، بينما أتباع السفارات يقدّمون أبشع صورة من خلال التذلل والضعف والخضوع أمام السفراء الأجانب، وشتان ما بين الصورتين.

وشدد الشيخ قاووق على أن المسيّرات التي أرسلها حزب الله أثبتت أن لبنان قوي وليس ضعيفاً، وأنه قادر على حماية ثرواته.

ولفت الشيخ قاووق إلى أن المقاومة تقدّم المواقف الوطنية التي تخدم مصالح اللبنانيين، بينما هناك من يقدم المواقف التي ترضي السفارات، وحزب الله قدم الموقف الذي ردع العدو، وهناك من قدّم مواقف أفرحت العدو وصفّق لها.

وختم الشيخ قاووق بالقول إن السعودية بالتقارب مع العدو الإسرائيلي تطعن الأمة العربية والإسلامية بالظهر، وتشكّل تهديداً مباشراً للبنان وسوريا وفلسطين.

/انتهى/

رمز الخبر 1925123
https://ar.mehrnews.com/news/1925123/

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