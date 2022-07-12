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١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٩:٤٣ ص

في استوكهولم؛

اقامة معرضان من قبل الإيرانيين في السويد لفضح جرائم المنافقين

اقامة معرضان من قبل الإيرانيين في السويد لفضح جرائم المنافقين

 نظم عدد من المواطنين الايرانيين لدى السويد، معرضين للكشف عن جانب من جرائم زمرة المنافقين الارهابية (مجاهدين خلق) بحق الشعب الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كلا المعرضين اقيما امام مبنى البرلمان السويدي في استوكهولم وايضا المحكمة المعنية بالنظر في التهم الواهية الموجهة الى المواطن الايراني "حميد نوري".

ويتضمن المعرضان صورا فوتوغرافية وملصقات تفضح جانبا صغيرا من الجرائم المروعة لزمرة المنافقين الارهابية.

ونظرا للترحيب الواسع الذي لقيه المعرضان، حاولت عناصر تابعة لزمرة المنافقين الارهابية على الاخلال بنشاطاتهما، لكنها فشلت امام ردود فعل الايرانيين المقيمين في السويد.

وفي سياق متصل، اعتلقت الشرطة السويدية لحد الان 8 اشخاص بتهم الخروج عن القانون والاعتداء على الناس واتلاف صور المعرضين.

/انتهى/

رمز الخبر 1925140
https://ar.mehrnews.com/news/1925140/

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