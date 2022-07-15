تسجيل 4772 إصابة و13 وفيات جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 4772 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 270 ألفا و 23 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 565 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 432 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 67 ألفا و 168 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 13 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 477 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 822 ألفا و 509 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 4 مدن في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 14 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 142 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 288 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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