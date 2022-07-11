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١١‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ١:٥٦ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 1453 اصابة و5 وفيات جديدة بكورونا

تسجيل 1453 اصابة و5 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن تسجيل 1453 إصابة و 5 حالات وفاة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 1453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 251 ألفا و 429 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 254 من المصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 371 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. حيث لفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و65 ألفا و84 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 5 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 444 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 747 ألفا و 944 اختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

/انتهى/

رمز الخبر 1925125
https://ar.mehrnews.com/news/1925125/

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