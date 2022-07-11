تسجيل 1453 اصابة و5 وفيات جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 1453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 251 ألفا و 429 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 254 من المصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 371 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. حيث لفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و65 ألفا و84 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 5 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 444 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 747 ألفا و 944 اختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

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