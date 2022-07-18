تسجيل 5687 إصابة و14 وفيات جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 5687 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 284 ألفا و 165 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 774 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 579 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 68 ألفا و 990 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 14حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 513 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 876 ألفا و 466 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 15 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 35 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 208 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 190 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

/انتهى/