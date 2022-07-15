أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يعود إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الأدميرال علي شمخاني زار باكو صباح اليوم في إطار رحلاته المخطط لها إلى دول منطقة جنوب القوقاز، بدعوة رسمية من نظيره الاذربيجاني راميل أسوب اوف، وصل مساء اليوم الجمعة الى طهران.

في هذه الرحلة قام شمخاني، بالإضافة إلى لقائه والتحدث مع نظيره الأذربيجاني، التقى ايضا مع الرئيس الاذربيجاني إلهام علي اوف و نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الاقتصادية الأذرية للبلدين شاهين مصطفى اوف، والمساعد الخاص للرئيس للشؤون السياسية حكمت حاجي اوف و رئيس جهاز الأمن في جمهورية أذربيجان علي نقي اوف.

وناقش أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لبلادنا، في لقاء خاص استمر ساعتين مع الرئيس الأذربيجاني، سبل تطوير العلاقات الثنائية وإزالة بعض العقبات في طريق التعاون المشترك.

وخلال زيارة الأدميرال شمخاني التي استغرقت عدة ساعات إلى جمهورية أذربيجان، ناقش الطرفان القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وسبل توسيع العلاقات بين البلدين، وكذلك التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في الشؤون الأمنية.

وكان التحقيق في سير المشاريع التجارية والنفطية والعبورية والطاقة المشتركة أحد الموضوعات التي ناقشها شمخاني مع السلطات الأذربيجانية، وفي هذا الإطار تم عقد اتفاقيات لتمهيد السبيل لإزالة العقبات القائمة وتسريع المشاريع الحالية.

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